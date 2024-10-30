В Офісі президента назвали головні досягнення саміту з країнами Північної Європи

Одне з головних досягнень саміту з країнами Північної Європи – те, що його учасники засвідчили свою готовність йти за прикладом Данії, тобто фінансувати виробництво в Україні снарядів, військової техніки, далекобійних засобів. Вони погодились з тим, що Україна зараз робить це швидше і дешевше, ніж аналогічні виробництва в інших країнах.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров під час телемарафону 30 жовтня.

"Використання грошей буде більш ефективним саме в такому форматі", – додав він.

Серед інших досягнень саміту Сергій Никифоров назвав підтримку Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

"Особливо підтримка першого пункту плану про необхідність запрошення України до НАТО. Учасники саміту – це країни НАТО. І вони ще раз підтвердили, що взяли роль адвокатів України в цьому процесі", – сказав Сергій Никифоров.

Він також розповів про "двосторонні треки", під час яких ухвалили важливі для України рішення.

"Це наприклад, хороша новина була з Норвегії. Норвегія брала на себе зобов'язання щодо підтримки України на суму 1,5 млрд доларів щороку до 2027 року. Зараз вони заявили, що по-перше, ця допомога буде продовжена до 2030 року. По-друге, ця сума у 1,5 млрд – це така нижня планка, а по факту щороку ця допомога буде більшою", – додав речник.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивним свій візит на саміт з країнами Північної Європи – державами-нордиками Ісландією, Данією, Норвегією, Фінляндією та Швецією. Він розраховує на допомогу цих держав щодо реалізації досягнутої на саміті НАТО у США домовленості про системи ППО та комплектацію бригад.

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