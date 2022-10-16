В Офісі президента відгукнулися на рішення Маска щодо фінансування Starlink для України

Михайло Подоляк похвалив Маска за те, що він нарешті вибрав правильну сторону, і згадав при цьому персонажів “Зоряних воєн”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк від імені українців подякував американському підприємцю Ілону Маску за його рішення продовжити фінансування системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це він написав у відповіді до твіту Маска, опублікованого в суботу, 15 жовтня.

При цьому Подоляк жартома згадав про персонажів із всесвіту “Зоряних воєн”, адептів темної сторони Сили, непримиренних противників джедаїв — ситхів.

“Ти повинен був знищити ситхів…Тож ти це зробив… Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує...” - написав радник голови ОП.

Так він прокоментував твіт Ілона Маска, в якому засновник SpaceX повідомив, що, незважаючи на велику кількість витрачених ресурсів, він вирішив відмовитися від ідеї припинення фінансування Starlink в Україні.

You were supposed to destroy the Sith… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022

Раніше Ілон Маск заявив, що Росія активно намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, засновник SpaceX також нарікав на брак коштів і просив про допомогу Міністерства оборони США щодо фінансування супутників в Україні. Відповідне прохання від SpaceX надійшло до Пентагону після нещодавніх повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на контрнаступ ЗСУ. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Читайте також: