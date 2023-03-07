В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вибухів на "Північних потоках"

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Про це він написав у Twitter.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнської групи із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій Рф…" — зазначив Подоляк.

Зазначимо, напередодні видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки передало, що нібито вибухи на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї нібито входили росіяни та українці.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року сталася розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі.

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