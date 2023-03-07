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В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вибухів на "Північних потоках"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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631
Час на прочитання
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В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вибухів на "Північних потоках"

Фото: скриншот з відео

Михайло Подоляк — про "цікаві конспірологічні теорії".

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Про це він написав у Twitter.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнської групи із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій Рф…" — зазначив Подоляк.

Зазначимо, напередодні видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки передало, що нібито вибухи на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї нібито входили росіяни та українці.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року сталася розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі.

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