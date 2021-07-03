В охопленій аномальною спекою Канаді за тиждень зафіксували понад сім сотень раптових смертей

В охопленій аномальною спекою Канаді за тиждень зафіксували понад сім сотень раптових смертей

Ця кількість втричі перевищує показники, які зазвичай фіксують у вказаний період.

У канадській провінції Британська Колумбія аномальну спеку пов'язують із 719 раптовими смертями, зареєстрованими впродовж цього тижня.

Про це із посиланням на головну коронерку Британської Колумбії Лізу Лапоінт повідомляє CBC.

Зазначається, що ця кількість втричі перевищує показники, які зазвичай фіксують у вказаний період.

"Ми публікуємо цю інформацію, оскільки вважаємо, що екстремальні погодні умови, які пережила Британська Колумбія минулого тижня, є значним фактором, що сприяв збільшенню числа смертей", - вказала Лапоінт.

За її словами, від минулої п'ятниці до цього четверга коронери отримали безпрецедентну кількість повідомлень про раптові і несподівані смерті по всій провінції.

Головна коронерка Британської Колумбії також зауважила, що відколи у більшості частин провінції почали повідомляти про зниження температури, добовий приріст смертей зменшився.

Водночас, застерігає Лапоінт, в деяких регіонах все ще спостерігаються незвичайно високі температури, а тому людям як і раніше важливо вживати додаткових заходів обережності і перевіряти тих, хто живе один.

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Вона розповіла, що чимало смертей за останній тиждень зареєстрували серед літніх людей, які жили на самоті в приватних будинках.

Раніше експерти пообіцяли вивчити закономірності смертей, зокрема регіони, в яких вони відбулися, вік і стать людини, будь-які основні захворювання, які у неї могли бути, і тип житла померлих.

Як повідомлялося, у Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Окрім того, у канадській провінції Британська Колумбія внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон.

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