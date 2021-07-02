В охопленій аномальною спекою Канаді згоріло ціле селище: фото, відео

Люди поспіхом виїжджали з Літтона і досі не знають, що сталося з їхніми рідними, друзями і домашніми тваринами.

У канадській провінції Британська Колумбія, де цього тижня температура досягла рекордних +46,6 градусів за Цельсієм, внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон.

Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що понад тисяча осіб в середу, 30 червня, поспіхом виїхала з населеного пункту і околиць, а рятувальники зараз розшукують зниклих безвісти.

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У четвер, 1 липня, влада провінції повідомила про те, що вогонь знищив "більшість будинків", зокрема місцеву станцію швидкої допомоги і загін Канадської королівської кінної поліції. За словами депутата Бреда Віса, "90% селища було втрачено".

Тим часом у Мережі створили спільноту для постраждалих, які намагаються дізнатися інформацію про свою сім'ю, друзів і залишених домашніх тварин.

"Ми отримуємо дзвінки від людей, які шукають сім'ю і близьких, і це дійсно складно через відключення електроенергії і веж стільникового зв'язку, але ми працюємо над цим", - сказав Скотт Хільдебранд, головний адміністративний директор регіонального округу Томпсон-Нікола.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

Він додав, що "одна з наших проблем зараз полягає в тому, що люди їхали в різних напрямках". Точна кількість зниклих безвісти залишається невідомою.

Мер Літтона Ян Полдерман підписав офіційний наказ про евакуацію о 18:00 за місцевим часом в середу. За його словами, полум'я охопило село раптово, тож місцева влада не встигла узгодити пункт евакуації, у зв'язку із чим більшість людей виїхала власним транспортом в різних напрямках.

Нині усіх евакуйованих закликають реєструватися в евакуаційному центрі, щоб допомогти владі з підрахунком.

У виданні зазначають, що в середу в Літтоні було небезпечно жарко, сухо і вітряно. Впродовж трьох днів в регіоні спостерігалася рекордна температура, яка у вівторок сягнула 49,6 градусів за Цельсієм.

"Умови були безпрецедентними з точки зору посухи і спеки", - сказала Еріка Берг, співробітниця служби пожежної безпеки Британської Колумбії.

За деякими даними, пожежу міг спричинити потяг. Однак влада цю інформацію поки не підтвердила, а в Бюро безпеки на транспорті заявили, що не реєстрували аварій з потягами в регіоні.

У четвер вогонь все ще горить "агресивно", площа загоряння збільшилася до 90 квадратних кілометрів. До пожежі, яка охопила Літтон, надзвичайники вже боролися щонайменше з двома лісовими пожежами в регіоні.

Lytton before & after recording Canada's highest ever temperature (via @j_mcelroy) pic.twitter.com/SY3ED6KMKX — Alec Luhn (@ASLuhn) July 1, 2021

Як повідомлялося, у канадській провінції Британська Колумбія від 25 до 30 червня щонайменше 486 людей раптово померли під час аномальної спеки.

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