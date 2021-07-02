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В охопленій аномальною спекою Канаді згоріло ціле селище: фото, відео

В охопленій аномальною спекою Канаді згоріло ціле селище: фото, відео

CBC

Люди поспіхом виїжджали з Літтона і досі не знають, що сталося з їхніми рідними, друзями і домашніми тваринами.

У канадській провінції Британська Колумбія, де цього тижня температура досягла рекордних +46,6 градусів за Цельсієм, внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон. 

Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що понад тисяча осіб в середу, 30 червня, поспіхом виїхала з населеного пункту і околиць, а рятувальники зараз розшукують зниклих безвісти.

У четвер, 1 липня, влада провінції повідомила про те, що вогонь знищив "більшість будинків", зокрема місцеву станцію швидкої допомоги і загін Канадської королівської кінної поліції. За словами депутата Бреда Віса, "90% селища було втрачено".

Тим часом у Мережі створили спільноту для постраждалих, які намагаються дізнатися інформацію про свою сім'ю, друзів і залишених домашніх тварин.

"Ми отримуємо дзвінки від людей, які шукають сім'ю і близьких, і це дійсно складно через відключення електроенергії і веж стільникового зв'язку, але ми працюємо над цим", - сказав Скотт Хільдебранд, головний адміністративний директор регіонального округу Томпсон-Нікола. 

Він додав, що "одна з наших проблем зараз полягає в тому, що люди їхали в різних напрямках". Точна кількість зниклих безвісти залишається невідомою.

Мер Літтона Ян Полдерман підписав офіційний наказ про евакуацію о 18:00 за місцевим часом в середу. За його словами, полум'я охопило село раптово, тож місцева влада не встигла узгодити пункт евакуації, у зв'язку із чим більшість людей виїхала власним транспортом в різних напрямках. 

Нині усіх евакуйованих закликають реєструватися в евакуаційному центрі, щоб допомогти владі з підрахунком.

У виданні зазначають, що в середу в Літтоні було небезпечно жарко, сухо і вітряно. Впродовж трьох днів в регіоні спостерігалася рекордна температура, яка у вівторок сягнула 49,6 градусів за Цельсієм.

"Умови були безпрецедентними з точки зору посухи і спеки", - сказала Еріка Берг, співробітниця служби пожежної безпеки Британської Колумбії.

За деякими даними, пожежу міг спричинити потяг. Однак влада цю інформацію поки не підтвердила, а в Бюро безпеки на транспорті заявили, що не реєстрували аварій з потягами в регіоні. 

У четвер вогонь все ще горить "агресивно", площа загоряння збільшилася до 90 квадратних кілометрів. До пожежі, яка охопила Літтон, надзвичайники вже боролися щонайменше з двома лісовими пожежами в регіоні.

Як повідомлялося, у канадській провінції Британська Колумбія від 25 до 30 червня щонайменше 486 людей раптово померли під час аномальної спеки. 

Смертоносна спека у Канаді: лісові пожежі, збільшення кількості смертей та "центри охолодження"

Смертоносна спека у Канаді: лісові пожежі, збільшення кількості смертей та "центри охолодження"