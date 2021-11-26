В охопленій коронавірусом Німеччині хворих на COVID-19 перевозитимуть військовими літаками

В охопленій коронавірусом Німеччині хворих на COVID-19 перевозитимуть військовими літаками

Хворих транспортуватимуть у ті медзаклади, де знайдеться місце.

Через рекордну захворюваність на коронавірус у Німеччині транспортуватимуть військовими літаками важких хворих на COVID-19.

Як повідомляє Tagesspiegel, Німеччина від сьогодні, 26 листопада, почне залучати евакуаційний літак повітряних сил для перевезення важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менші.

Для госпіталізації хворих на коронавірус, ймовірно, залучать два літаки.

Один з них - літак A310 MedEvac, оснащений повноцінним реанімаційним обладнанням. Він вже сьогодні приземлиться у баварському Меммінгені та повезе перших хворих до Мюнстера, на захід країни.

Такий план перевезення важких хворих у Німеччині втілюють, щоб не допускати критичного перевантаження лікарень. Спершу для пацієнта шукають місце у сусідніх федеральних землях, а якщо такої можливості немає, - розглядають перевезення вже у межах всієї країни.

Нагадаємо, через рекордну захворюваність на коронавірус в Німеччині посилюють обмеження: невакцинованим усюди зась.

Коронавірус у світі: в Німеччині зафіксували новий рекорд захворюваності

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