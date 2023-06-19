В океані безвісти зник підводний човен із туристами дорогою до затонулого “Титаніка”

Невідомо, скільки людей перебували на борту в момент зникнення.

Підводний човен, який використовувався для перевезення людей з метою огляду затонулого "Титаніка", зник в Атлантичному океані. Берегова охорона Бостона повідомила в понеділок, 19 червня, що вже розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Про це пише BBC.

Наразі неясно, скільки людей, перебували на борту в момент зникнення (якщо вони там узагалі були).

Малі підводні апарати час від часу перевозять туристів та експертів для огляду затонулого "Титаніка".

Багатоденні поїздки до затонулого "Титаніка" коштують десятки тисяч доларів, а одне занурення до "Титаніка", включно як зі спуском, так і підйомом, за повідомленнями, триває близько восьми годин.

Корабель перебуває на глибині 3,800 метрів на дні Атлантики, приблизно за 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленда, Канада.

Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка 1912 роцку. З 2200 пасажирів та екіпажу близько 1500 загинули.

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