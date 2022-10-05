В окремих районах РФ мобілізованих відправили додому, бо немає де розміщати і чим годувати - Генштаб

В Росії вилазять назовні проблеми з "мобілізацією".

В Росії триває "часткова мобілізація". Через відсутність місць та забезпечення у деяких навчальних центрах мобілізованих росіян почали відправляти додому.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої “часткової мобілізації”. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - повідомили у Генштабі.

Кім цього на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти не підготовлені належним чином, проте їх не можна недооцінювати, оскільки бойовий досвід вони можуть отримати вже на позиціях.

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