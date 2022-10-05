Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окремих районах РФ мобілізованих відправили додому, бо немає де розміщати і чим годувати - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окремих районах РФ мобілізованих відправили додому, бо немає де розміщати і чим годувати - Генштаб

Фото: Associated Press

В Росії вилазять назовні проблеми з "мобілізацією".

В Росії триває "часткова мобілізація". Через відсутність місць та забезпечення у деяких навчальних центрах мобілізованих росіян почали відправляти додому.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої “часткової мобілізації”. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - повідомили у Генштабі.

Кім цього на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти не підготовлені належним чином, проте їх не можна недооцінювати, оскільки бойовий досвід вони можуть отримати вже на позиціях.

Чий Крим: як у Казахстані росіян-втікачів від мобілізації перевіряють на "ватність"

Чий Крим: як у Казахстані росіян-втікачів від мобілізації перевіряють на "ватність"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація