В окупованому Криму запровадили графіки відключення світла: офіційна заява

Тимчасово окупований Крим (ілюстративне фото) / © Associated Press

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В окупованому Севастополі запровадили графіки тимчасового відключення електроенергії.

Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, обмеження ввели для ліквідації перевантаження електромереж за межами міста.

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“Для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами Севастополя за командою диспетчера філії АТ “СО ЄЕС” Чорноморське РДУ в Севастополі введено графік тимчасового відключення споживання електроенергії”, — заявив Развожаєв.

Ситуація в Криму: останні новини

Окупований Крим залишається одним із ключових напрямків у війні Росії проти України. Російські війська використовують півострів як важливий військовий і логістичний плацдарм, зокрема для перекидання техніки, боєприпасів і пального.

Останнім часом на півострові почастішали удари по об’єктах, пов’язаних із російською логістикою та військовою інфраструктурою. 21 червня у ЗСУ також заінтригували заявою після ударів по Керчі.

Крім того, в окупованому Криму фіксують проблеми з пальним. За наявною інформацією, там виник дефіцит бензину, а окупаційна влада терміново запровадила обмеження на рух транспорту вночі.

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Системні удари українських військ по логістичних об’єктах РФ уже призвели до збоїв у забезпеченні російських військ на тимчасово окупованих територіях.

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