В ООН шокували потенційною кількістю жертв землетрусів у Туреччині та Сирії

В Організації повідомили, що рятувально-пошукові операції невдовзі будуть завершені.

За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії може зрости щонайменше вдвічі і сягнути понад 50 тис.

Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє Sky News.

Зауважимо, на момент публікації матеріалу було відомо про понад 25 тис. загиблих внаслідок землетрусів.

"Я думаю, важко точно оцінити (кількість жертв – ред.), оскільки ще необхідно дістатися під завали. Але я впевнений, що число зросте вдвічі чи навіть більше. Це жахливо. Це глибоко шокує... думка, що під цими горами уламків все ще є люди, деякі з них досі живі", – сказав Гріффітс.

Він додав, що рятувально-пошукові операції в Туреччині та Сирії невдовзі будуть завершені, адже ідеальним періодом для порятунку людей є 72 години.

"Але вони (рятувальники – ред.) дістали когось живим годину-дві тому. Напевно, буде неймовірно важко вирішити, коли зупинити цю фазу порятунку й перейти до наступної фази, яка також матиме свої проблеми", – сказав заступник генсека ООН.

Нагадаємо, станом на вечір 11 лютого кількість жертв землетрусів, що сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого, сягнула 25 401 особи. Ще 80 104 людини отримали поранення. Рятувальники продовжують шукати під завалами дорослих, дітей і тварин. Подекуди історії порятунку вражають, адже живими з-під руїн дістають кількамісячних та кількаденних немовлят, що провели там понад 100 годин.

Такої кількість смертей не передбачали: наслідки надпотужного землетрусу

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