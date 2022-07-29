В ООН відреагували на погрози Кім Чен Ина розпочати ядерну війну

Заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак прокоментував офіційний виступ лідера КНДР Кім Чен Ина, в якому він заявив про допустимість застосування ядерної зброї для захисту країни.

Про це у четвер, 28 липня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його брифінг в ООН.

“Ми проти будь-якої риторики щодо використання подібної смертоносної зброї і продовжуємо закликати до відновлення переговорів щодо мирної денуклеаризації Корейського півострова”, — відреагував представник ООН на слова Кім Чен Ина.

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Про готовність розпочати війну із застосуванням стратегічних ядерних озброєнь у разі спроби напасти на КНДР Кім Чен Ин говорив у своєму виступі з нагоди 69-ї річниці закінчення Корейської війни (1950-1953).

Раніше у МВС КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї.

Як повідомлялося, Росія та Китай заблокували санкції ООН проти Північної Кореї.

Нагадаємо, під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет.

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