В ООН відреагували на погрози Кім Чен Ина розпочати ядерну війну

Заяви лідера Північної Кореї щодо готовності застосувати ядерну зброю в Організації об’єднаних націй назвали неприйнятними.
Заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак прокоментував офіційний виступ лідера КНДР Кім Чен Ина, в якому він заявив про допустимість застосування ядерної зброї для захисту країни.
Про це у четвер, 28 липня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його брифінг в ООН.
“Ми проти будь-якої риторики щодо використання подібної смертоносної зброї і продовжуємо закликати до відновлення переговорів щодо мирної денуклеаризації Корейського півострова”, — відреагував представник ООН на слова Кім Чен Ина.
Про готовність розпочати війну із застосуванням стратегічних ядерних озброєнь у разі спроби напасти на КНДР Кім Чен Ин говорив у своєму виступі з нагоди 69-ї річниці закінчення Корейської війни (1950-1953).
Раніше у МВС КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї.
Як повідомлялося, Росія та Китай заблокували санкції ООН проти Північної Кореї.
Нагадаємо, під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет.
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