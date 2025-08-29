- Дата публікації
В ООН заявили про "катастрофу" в Газі, але не згадали вбивства Путіна в Україні: деталі
ООН б’є на сполох через Газу.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС та розкритикував Тель-Авів за "сотні тисяч змучених і травмованих цивільних осіб”.
Про це проінформувала служба новин ООН.
“Це має припинитися. Газа завалена уламками й тілами, і в багатьох випадках може йтися про серйозне порушення міжнародного права. Рівень смертності й руйнувань у Газі не має аналогів у новітній історії",– заявив генсек ООН.
Гутерріш назвав “катастрофою” те, що в Газі люди страждають від голоду. Саме тому, наголосив політик, Ізраїль має забезпечити постачання на цю територію продовольства, води, медикаментів, а також погодитися на "значно ширший доступ гуманітарних організацій до сектору".
"Я знову закликаю до негайного й постійного припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до Гази й негайного і безумовного звільнення [терористами ХАМАС] всіх [ізраїльських] заручників. Більше жодних перешкод. Більше жодної брехні", - наголосив генсек ООН.
Нагадаємо, в останньому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини йшлося про те, що в Україні у липні загинуло найбільше цивільних від початку повномасштабного вторгнення РФ. Так за минулий місяць у 18 областях країни через війну загинули 286 мирних жителів, а ще 1 388 зазнали поранень.
За даними ООН, близько 40% усіх жертв спричинило застосування зброї дальнього радіусу дії, включно з ракетами та баражувальними боєприпасами.