В ООН заявили про масштабне здорожчання продуктів: ціни зросли майже на третину

В ООН заявили про масштабне здорожчання продуктів: ціни зросли майже на третину

За підсумками 2021 року ціни на продовольство у світі зросли на 28,1%.

У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) 2021 року зафіксували наймасштабніше за останній час здорожчання усіх основних груп сільгосппродукції.

Про це йдеться на офіційному сайті ФАО.

За підсумками 2021 року було зафіксоване зростання цін на продовольство на 28,1%. Зросла вартість не лише зерна та олії, яке спостерігається щороку, але й усіх інших груп сільгосппродукції.

Ціни на злакові культури зросли на 27,2%, досягнувши максимуму за останні 10 років. Вартість кукурудзи та пшениці підвищилася на 44,1% та 31,3% відповідно. Минулого року серед злакових році здешевшав тільки рис — на 4%.

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Найбільше здорожчали рослинні олії та цукор. Ціни на олії зросли на рекордні 65,8% за рік, на цукор - на 37,5%, що стало максимумом із 2016 року. Молочна продукція здорожчала на 16,9%, м'ясна – на 12,7% (найбільше - баранина, яловичина та курятина).

Трохи знизилися ціни на сир завдяки збільшенню його виробництва в країнах Західної Європи.

Зростання цін пояснюють ризиками для міжнародної торгівлі, пов’язаними із поширенням штаму коронавірусу “Омікрон”, а також збільшенням витрат на енергоносії та перевезення. Також на ціни вплинули локальні неврожаї пшениці та централізовані закупівлі у резерви.

Стабілізації на ринку продовольства у ФАО не прогнозують, ціни можуть і надалі зростати з урахуванням “високих витрат, пандемії, що триває, і неясних кліматичних умов”.

Нагадаємо, 2021 року рівень інфляції в Україні був найбільшим за останні чотири роки.

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