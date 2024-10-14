В ООН заявили, що напад на миротворців в Лівані може розцінюватись як "воєнний злочин"

В ООН прокоментували удари по воротах бази миротворців у Лівані ізраїльськими танками.

Генсек ООН Антоні Гутерреш заявив, що будь-які напади на миротворців можуть бути розцінені як воєнні злочини.

Таке попередження озвучив речник Організації Стефан Дюжаррік, інформує Reuters.

Це було ще одне звинувачення щодо Ізраїлю у нещодавніх нападах на миротворчу місію ООН в Лівані, відому як UNIFIL, внаслідок чого троє миротворців отримали незначні поранення.

"Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН продовжує майоріти", - заявив Дюжаррік.

Гутерріш заявив, що співробітники UNIFIL і його приміщення не мають бути цілями для атак чи нападів.

"Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Вони можуть стати воєнними злочинами", - сказав речник генсека ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ООН вивести миротворчі сили з півня Лівану оскільки бойовики "Хезболли" використовують їх у якості "живого щита".

Крім того, ми раніше інформували, що в Ізраїлі звузили перелік цілей для атаки по Ірану.

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