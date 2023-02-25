В Орбана визнали, що агресором у війні в Україні є Росія, але винним назвали НАТО

Керівник Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш визнав, що агресором проти України є Росія, але частково винну поклали на НАТО.

Про це він сказа на брифінгу у суботу, 25 лютого, пише Telex.

Він наголосив, що однозначно юридично відповідальним за початок війни є Росія, втім, не забув за кремлівські наративи, заявивши, що "якби НАТО дало РФ гарантії щодо невступу України, то можна було уникнути нападу Путіна".

"Якби НАТО дало гарантії, що Україна у довгостроковій перспективі не вступить в Альянс, тоді російського нападу можна було б уникнути, або це було б просто фальшивим виправданням", - заявив він.

