В Орську – бунт через потоп, мешканці погрожують від'єднатися від РФ: відео

В Орську незадоволені росіяни бунтують через бездіяльність влади після прориву дамби.
У місті Орськ Оренбурської області РФ 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. Вже наступного дня – 6 квітня – в Орську стався повторний прорив. Ситуація там погіршується – рівень води піднявся майже до 9,7 метрів, затоплено багато інших населених пунктів на березі Уралу.
Місцеві жителі починають виявляти своє невдоволення щодо дій влади і навіть погрожують від'єднатися від Росії.
Відео з Орська та області поширили російські пабліки.
"Води немає!.. Коли Крим "приєднали" (анексували - ред.), шляхопровід води їб*нули, бл*. А до нас ні… Треба від'єднатися? Від'єднаємося зараз", - заявив один із протестувальників під будівлею міської адміністрації.
Водночас росіяни бояться залишати постраждалі райони через мародерів, які вдають із себе "рятувальників" та "волонтерів".
Людей також обурило те, що у "рятувальній операції" особисто взяв участь міністр з надзвичайних ситуацій РФ Куренков Олександр. Адже він просто плавав затопленими вулицями Орська на величезній амфібії.
"Ще б Путіна прихопили сюди!", – прокоментувала одна з росіянок.
Нагадаємо, через потоп у Орську зупинився нафтопереробний завод.
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