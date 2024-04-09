В Орську – бунт через потоп, мешканці погрожують від'єднатися від РФ: відео

В Орську незадоволені росіяни бунтують через бездіяльність влади після прориву дамби.

У місті Орськ Оренбурської області РФ 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. Вже наступного дня – 6 квітня – в Орську стався повторний прорив. Ситуація там погіршується – рівень води піднявся майже до 9,7 метрів, затоплено багато інших населених пунктів на березі Уралу.

Місцеві жителі починають виявляти своє невдоволення щодо дій влади і навіть погрожують від'єднатися від Росії.

Відео з Орська та області поширили російські пабліки.

"Води немає!.. Коли Крим "приєднали" (анексували - ред.), шляхопровід води їб*нули, бл*. А до нас ні… Треба від'єднатися? Від'єднаємося зараз", - заявив один із протестувальників під будівлею міської адміністрації.

Водночас росіяни бояться залишати постраждалі райони через мародерів, які вдають із себе "рятувальників" та "волонтерів".

Людей також обурило те, що у "рятувальній операції" особисто взяв участь міністр з надзвичайних ситуацій РФ Куренков Олександр. Адже він просто плавав затопленими вулицями Орська на величезній амфібії.

"Ще б Путіна прихопили сюди!", – прокоментувала одна з росіянок.

Нагадаємо, через потоп у Орську зупинився нафтопереробний завод.

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