В Осло прогримів вибух: влада зробила незвичний крок
Жителі Осло отримали екстрені сповіщення про вибух, який стався поблизу королівського палацу. За попередньою інформацією, інцидент не призвів до постраждалих.
Правоохоронці Норвегії 23 вересня повідомили про вибух на одній із вулиць у центрі Осло. Згодом сапери здійснили контрольований підрив ще одного вибухового пристрою, знайденого на місці події. Для допиту також затримали підозрюваного.
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними, внаслідок вибуху в Осло минулося без постраждалих. Подія сталася неподалік університетського кампусу, приблизно за пів кілометра від королівського палацу та посольства Ізраїлю.
Влада вдалася до незвичного кроку — мешканцям норвезької столиці надійшли екстрені сповіщення на мобільні телефони з попередженням про вибух.
Як повідомив керівник операції, офіцер поліції Браян Скотнес, другий пристрій мав вигляд «гранати військового зразка».
«Ми затримали одного підозрюваного та активно шукаємо більше інформації, а також інших осіб. Наша версія полягає в тому, що це кримінальні елементи, які мають рахунки з іншими злочинцями, але ми нічого не відкидаємо», — розповів Скотнес.
Він наголосив, що зараз територія є безпечною.
За інформацією телеканалу TV2 та видання Aftenposten, правоохоронці затримали 13-річного підлітка. Водночас офіцер поліції відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Нагадаємо, 22 вересня в Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, які були помічені над військовою зоною. Після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Їхня причетність до запуску дронів наразі невідома.