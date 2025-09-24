В Осло прогримів вибух: влада зробила незвичний крок

Поліцейський Осло після вибуху / © Getty Images

Правоохоронці Норвегії 23 вересня повідомили про вибух на одній із вулиць у центрі Осло. Згодом сапери здійснили контрольований підрив ще одного вибухового пристрою, знайденого на місці події. Для допиту також затримали підозрюваного.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, внаслідок вибуху в Осло минулося без постраждалих. Подія сталася неподалік університетського кампусу, приблизно за пів кілометра від королівського палацу та посольства Ізраїлю.

Влада вдалася до незвичного кроку — мешканцям норвезької столиці надійшли екстрені сповіщення на мобільні телефони з попередженням про вибух.

Як повідомив керівник операції, офіцер поліції Браян Скотнес, другий пристрій мав вигляд «гранати військового зразка».

«Ми затримали одного підозрюваного та активно шукаємо більше інформації, а також інших осіб. Наша версія полягає в тому, що це кримінальні елементи, які мають рахунки з іншими злочинцями, але ми нічого не відкидаємо», — розповів Скотнес.

Він наголосив, що зараз територія є безпечною.

За інформацією телеканалу TV2 та видання Aftenposten, правоохоронці затримали 13-річного підлітка. Водночас офіцер поліції відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, 22 вересня в Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, які були помічені над військовою зоною. Після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Їхня причетність до запуску дронів наразі невідома.