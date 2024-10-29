В Осло трамвай зійшов з рейок і врізався у магазин: є постраждалі

У столиці Норвегії, Осло, трамвай зійшов з рейок і врізався у магазин, спричинивши легкі травми у чотирьох осіб, включаючи водія.

Про це повідомило видання "NRK".

Інцидент стався вдень на жвавій вулиці Сторгата в історичному центрі міста. Трамвай із пасажирами першим вагоном в’їхав у будівлю магазину. На місці події швидко з’явилися рятувальні служби, і, на щастя, вдалося уникнути жертв серед пішоходів і людей всередині магазину.

Фотографія транспортної пригоди з іншого ракурсу

Поліція евакуювала людей з постраждалої будівлі та перекрила кілька кварталів навколо місця події. Свідків інциденту допитують для встановлення обставин, але у поліції наголошують, що причина події не відома. Жодних підозр у диверсії немає.

Раніше у Мексиці перекинувся автобус після зіткнення з причепом, який від'єднався від вантажівки, що транспортувала кукурудзу. Внаслідок ДТП загинули 24 людини, п’ятеро отримали поранення.