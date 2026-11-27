Літак / © Pixabay

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Дружина та донька американського пілота Брента Стокса уникнули авіакатастрофи, бо полетіли додому комерційним рейсом. Приватний літак, яким керував чоловік, розбився над Мексиканською затокою — усі шестеро членів родини на борту загинули.

Про це пише видання UNILAD.

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Трагедія сталася 24 листопада. Легкомоторний літак Cessna 210 летів із Нового Орлеана в Луїзіані до Форт-Майєрса у Флориді. За попередніми даними, приблизно за пів години після зльоту літак почав різко знижуватися зі швидкістю 10 000 футів на хвилину і впав у Мексиканську затоку між містом Паскагула в штаті Міссісіпі та островом Горн.

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За штурвалом був 50-річний Брент Стокс — президент компанії з морських підрядів. Разом із ним летіли його 16-річний син Хантер Стокс, 43-річна сестра Арлін Нокс, її 43-річний чоловік Майкл Нокс та їхні сини — 12-річний Чарльз Голден Нокс і 10-річний Труетт Нокс. Усі вони загинули.

Після аварії з’ясувалося, що дружина пілота Домінік Стокс та їхня донька Аддісон теж їздили на риболовлю до Луїзіани. Проте вони вирішили повертатися додому окремо — комерційним рейсом, а не приватним літаком до Флориди разом із рештою рідних. Причини цього рішення не розголошують.

Після трагедії родини Нокс і Стокс опублікували спільну заяву про загиблих близьких.

«Вони загинули, роблячи те, що любили: святкуючи початок чудового святкового сезону разом на риболовлі, а потім вирушаючи додому, щоб бути з рештою нашої родини», — йдеться у зверненні.

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За даними Федерального управління цивільної авіації США, служба управління повітряним рухом втратила зв’язок із літаком близько 15:45. Перед цим авіадиспетчери міжнародного аеропорту Галфпорт-Білоксі попередили пілота про опади та несприятливі погодні умови на маршруті польоту.

Водночас записи переговорів на сервісі LiveATC.net свідчать, що Стокс не подавав сигналу лиха і не повідомляв про жодні технічні проблеми.

«Посеред нашого горя ми тримаємося за це, за те, скільки любові вони нам подарували і скільки любові оточує нас зараз. Ми завжди будемо носити їх із собою», — зазначили родичі загиблих у своїй заяві.

Спочатку рятувальники знайшли на воді лише рятувальний пліт і три жилети. Згодом водолази Департаменту морських ресурсів Міссісіпі виявили тіла всіх шістьох загиблих усередині зруйнованого корпусу літака.

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Офіційна причина аварії поки що невідома. Розслідування веде Національна рада з безпеки на транспорті США разом із Федеральним управлінням цивільної авіації.

Нагадаємо, пасажирський літак EasyJet, який летів із британського Бристоля до Единбурга, повернувся в аеропорт вильоту за кілька хвилин після зльоту через зіткнення з птахом. Пілоти оголосили надзвичайну ситуацію, змінили курс і запросили дозвіл на повернення.

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