В оточенні Путіна є агенти української розвідки: Буданов розповів, що відомо

Очільник ГУР Міноброни Кирило Буданов заявляє, що найближче оточення президента-диктатора Росії Володимира Путіна співпрацює з українською розвідкою.

Про це головний військовий розвідник сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Буданов не назвав ні прізвищ, ні кількості агентів ГУР в оточенні "фюрера". За його словами, люди, які йдуть на співпрацю, думають про своє існування у майбутньому.

"Оскільки ситуація в Російській Федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше", - стверджує голова ГУР.

Чи є гарантії того, що агенти не обманюють українську сторону, Буданов каже: "Ну, це ж дуже легко перевіряється. Ми віримо не словам, а лише фактам. Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов. Але він каже: "Помилився, от післязавтра точно буде". А післязавтра він теж не пішов. Можливо, він помилився, але в такому випадку, чи буде довіра такій особі? Ні, не буде. Це алегорична відповідь на ваш запит".

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко каже, що головним в ухваленні рішень щодо війни в Україні залишається очільник Кремля Володимир Путін. Водночас, оточення також має вплив на диктатора.

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