В оточенні Путіна знайшовся той сміливець, який врізав йому "правду-матку": інформацію підтверджує розвідка США

В оточенні Путіна є незгодні з його політикою.

Серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Про це повідомляє Washington Post.

Людина з оточення Путіна особисто висловила йому своє невдоволення - розвідка США

Ця критика є найяскравішим свідченням хвилювання в керівництві Росії щодо ходу війни, яка пішла катастрофічно не так для Москви, змусивши Путіна минулого місяця наказати мобілізувати сотні тисяч військ у відчайдушній спробі повернути нещодавні втрати на полі бою .

Інформацію про незгодних в оточенні Путіна вважали достатньо важливою, щоб її включили до щоденного докладу розвідки президенту Байдену та поділилися нею з іншими офіційними особами США на умовах анонімності для обговорення конфіденційної розвідки.

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За словами одного з людей у розвідці, невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, стосувалося того, що він вказав на помилки військової кампанії.

Особу невдоволеного політикою Путіна Washington Post не вдалося з'ясувати, хоча відомо, що його ім'я було включено до звітів розвідки США.

Невдоволені є, але вони не бажають прямо критикувати президента

Нові дані розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб підкреслюють розбіжності у вищому ешелоні Путіна, де офіційні особи вже давно не бажають повідомляти погані новини автократичному російському лідеру, якого вважають більш ізольованим, ніж будь-коли за його 22-річне правління .

Представник Ради національної безпеки відмовився коментувати дані розвідки.

Оскільки війна наближається до восьмого місяця, а перемога Росії залишається погано визначеною, беззаперечна лояльність, якою користувався Путін, може втрачатися, заявили представники розвідки, але попередили, що немає жодних ознак того, що російський лідер був на межі усунення.

"З початком окупації ми стали свідками зростаючої тривоги з боку найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що вони особливо спричинені нещодавніми російськими втратами, неправильним напрямком і значними військовими недоліками", - повідомили у розвідці.

Другий високопоставлений західний чиновник сказав, що внутрішня напруженість "відповідає тому, як пройшла кампанія для росіян, і атмосфері в Кремлі. Є багато людей, які переконані, що це не все добре або не є правильним курсом дій".

У Кремлі розбіжності називають "робочими аргументами"

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що серед російських лідерів були розбіжності та дебати, оскільки Путін зіткнувся з такими важливими рішеннями, як мобілізація.

"Є робочі аргументи: про економіку, про проведення військової операції. Є суперечки щодо системи освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не ознака розколу", – сказав Пєсков The Washington Post.

Також Пєсков сказав, що повідомлення розвідки США про те, що особа з найближчого оточення Путіна кидає виклик російському лідеру, є "абсолютною неправдою".

В іншій розмові цього тижня один з високопоставлених чиновників РФ сказав, що не чув про будь-які прямі виклики Путіну з найближчого оточення.

"Є протести голів парламентських комітетів щодо того, як президент і військові ведуть війну і про те, чому армія не забезпечена належним чином, про те, чому кампанія йде не так, як треба", — сказав чиновник.

Високопоставлені співробітники служби безпеки в Європі заявили, що їм не відомо про те, щоб хтось наважувався кинути виклик Путіну безпосередньо під час подій в Україні, і додали, що вони не бачили звітів розвідки США про критику на адресу Путіна.

Незважаючи на це, деякі з цих чиновників заявили, що тріщини стають дедалі очевиднішими на багатьох рівнях російської системи, посилаючись на спалахи критики та вказівки пальцями на російську армію, служби безпеки та регіональні уряди, які тепер змушують служити чоловіків призовного віку.

Путіна критикують здебільшого "за спиною"

Один високопоставлений чиновник європейської служби безпеки описав зростання "критики Путіна — за його спиною", зокрема з боку кремлівської верхівки. "Вони думають, що він упертий", — сказав чиновник, і "одержимий Україною" — "одержимість, яку вони не обов’язково поділяють".

Двоє російських бізнесменів, які підтримують контакти з політичними чиновниками, повторили ці настрої та сказали, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для визначення майбутнього Путіна та того, які рішення він ухвалить щодо війни.

Якщо російські військові не зупинять свої втрати, то почнеться внутрішня боротьба, сказав один із цих людей, представник російської бізнес-еліти. "Це переламний момент".

Мобілізація сил виявилася дуже непопулярною в Росії і може свідчити про те, що Путін відчуває тиск, щоб вжити відчайдушних заходів.

Ще навесні цього року, коли план Путіна щодо швидкого вторгнення та окупації України явно провалився, аналітики американської розвідки оцінили, що йому доведеться оголосити широку мобілізацію — у розмірі сотень тисяч додаткових військ — якщо він сподівається досягти своїх цілей, які на той час Путін вважав, що він все ще зможе, за словами високопоставленого чиновника США, ознайомленого з цим питанням.

Рішення Путіна призвати, як кажуть російські чиновники, 300 000 додаткових військ, вважається одним із найбільш дестабілізаційних і політично ризикованих кроків у його кар'єрі та "може призвести до нестабільності режиму", сказав третій європейський чиновник безпеки.

Інші, однак, сказали, що, незважаючи на масовий відтік чоловіків призовного віку з Росії, Путін перетнув важливий поріг, не викликавши жодного серйозного внутрішнього виклику своєму правлінню. Навіть регіональні чиновники, розлючені мобілізацією, переважно виконують її, надаючи десятки тисяч новобранців.

"Усі прагнуть знайти ознаки розпаду Росії, і ви бачите внутрішню напруженість, — сказав високопоставлений чиновник Балтії. — Але Росія зараз воює, і війна триває. Ми не бачили нічого, що вказувало б на інше".

Нагадаємо, що в Росії через відмову України вести переговори з чинним президентом Володимиром Путіним почали йому шукати заміну. Від неї залежатиме, наскільки вдало можуть відбутися переговори з українською стороною.

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