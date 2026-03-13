Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Складна підкилимна боротьба всередині Білого дому змушує президента США Дональда Трампа постійно змінювати публічні заяви щодо ходу війни в Ірані. Радники президента розділилися на кілька таборів і сперечаються, коли та як оголосити про перемогу в конфлікті, який дедалі більше охоплює Близький Схід.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела в адміністрації.

Ціни на бензин проти «яструбів» війни

За даними видання, економічні та політичні радники Трампа, зокрема керівниця апарату Сьюзі Вайлс, попереджають президента про серйозні політичні ризики. Вони наголошують, що нафтовий шок та зростання цін на бензин у США можуть швидко зруйнувати внутрішню підтримку війни. Ці посадовці закликають Трампа вузько визначити поняття «перемоги» та дати сигнал, що операція є обмеженою і наближається до завершення.

Водночас у Білому домі є потужне лобі «яструбів» (наприклад, сенатори Ліндсі Грем та Том Коттон), які вимагають підтримувати військовий тиск на Ісламську Республіку, щоб не дати їй отримати ядерну зброю.

Третя сила — це популістська база Трампа (зокрема Стів Беннон і Такер Карлсон), які тиснуть на нього, щоб уникнути втягування в ще один затяжний конфлікт на Близькому Сході.

«Він дозволяє яструбам вірити, що кампанія триває, хоче, щоб ринки вірили, що війна може скоро закінчитися, а його база вірить, що ескалація буде обмеженою», — розповів радник Трампа виданню.

Пошук виходу та ілюзія швидкого успіху

Джерела зазначають, що Трамп намагається знайти вихід із непопулярного конфлікту. Деякі радники намагалися переконати його, що іранська кампанія навряд чи розгортатиметься так само швидко і легко, як січнева операція у Венесуелі із захопленням Ніколаса Мадуро.

На відміну від Венесуели, Іран виявився набагато жорсткішим і краще озброєним ворогом. Попри потужні удари США та Ізраїлю, внаслідок яких загинули близько 2000 осіб, зокрема вищі іранські керівники, Тегеран продовжує атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, блокуючи п’яту частину світових постачань нафти.

Якщо блокада протоки призведе до критичного подорожчання бензину в США, це може посилити політичний тиск на Трампа з вимогою припинити війну заради порятунку рейтингів Республіканської партії перед проміжними виборами в листопаді.

Війна в Ірані — останні новини

Нещодавно президент США Дональд Трамп припустив, що Росія може надавати підтримку Ірану у цій війні. На його думку, такі дії Кремля є своєрідною дзеркальною відповіддю на допомогу, яку отримує Україна від країн Заходу.

Водночас американський лідер анонсував продовження бойових дій проти Ісламської Республіки. За його словами, в рамках операції «Епічна лють» Сполучені Штати вже завдали Ірану сильної шкоди, але найближчого тижня готують ще один «дуже сильний удар».