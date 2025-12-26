Експерти кажуть, що інвестиції в Росію — це економіка без правил / © Associated Press

Реклама

Внутрішнє оточення президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрямок для американського бізнесу у разі завершення війни проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до обговорень.

За даними журналістів, мільярдер і спецпосланець Трампа Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер вважають, що реінтеграція Росії у світову економіку могла б принести прибуток інвесторам і водночас сприяти стабілізації відносин Москви з Києвом та європейськими країнами.

Реклама

«Проте експерти, добре знайомі з російською економікою, оцінюють такі очікування набагато скептичніше», — зазначає видання.

Зокрема, аналітик геополітичних ризиків Чарльз Хекер, який пропрацював понад 40 років у СРСР та РФ, зазначає, що Росія зовсім не є «Ельдорадо» для інвесторів, а потенційна вигода значно переоцінена.

В умовах автократії Володимира Путіна іноземний бізнес може мати справу з конфіскацією активів або загрозами особистої безпеки.

Видання зазначає, що Кушнер та Віткофф — це не перші американські бізнесмени, які розглядають Росію як «країну щедрості», і не перші, хто виступає за мир через прибуток. Але багато ветеранів нестабільної економіки скептично ставляться до того, що РФ щедро винагородить американський капітал або що багато американських інвесторів потягнуться до режиму Путіна, як тільки Вашингтон зніме санкції.

Реклама

Економісти вказують, що економіка Росії, обсяг якої становить 2,5 трильйона доларів — стільки ж, скільки економіка Італії — страждає від слабких перспектив довгострокового зростання, скорочення населення, зменшення запасів нафти, яку можна легко видобувати, та відсутності факторів зростання, крім енергетики.

Раніше повідомлялося, що США розглядають нові кроки для обмеження можливостей Росії у торгівлі нафтою. Йдеться про переслідування так званого «тіньового флоту» російських танкерів, які використовуються для перевезення московської нафти, а також трейдерів, які сприяють цим операціям.