В Палестині фермер хотів посадити дерево, а знайшов візантійську мозаїку (фото)

Палестинський фермер знайшов вишукану візантійську мозаїчну підлогу, коли намагався посадити оливкове дерево на своїй землі в секторі Гази.

Яскраво розмальована реліквія, прикрашена 17 зображеннями звірів і птахів, була знайдена в таборі біженців Бурейдж, усього за кілометр від ізраїльського кордону, палестинським фермером Салманом ан-Набахіном і його сином, коли вони садили оливкове дерево.

Про це пише The Art Newspaper.

Частини мозаїки були пошкоджені корінням старих оливкових дерев. Вони накрили розкопані шматки бляхою й повідомили про знахідку місцевій владі.

Фото: Associated Press

Експерти назвали знахідку одним із найбільших археологічних скарбів, будь-коли знайдених у Газі.

"Це захоплива знахідка, тим більше, що наші знання про цю галузь, на жаль, дуже мізерні, враховуючи обставини, що відбуваються в цьому місці. Газа була дуже важлива в період цієї мозаїки, а також славилася своїм зростанням виробництва вина, яке експортували через Середземне море", - пояснив археолог Аса Егер із Університету Північної Кароліни в Грінсборо.

Фото: Associated Press

Археолог Рене Ельтер з Французької біблійно-археологічної школи Єрусалиму сказав, що мозаїка є "винятковою".

"Це найкрасивіші мозаїчні підлоги, знайдені в Газі, як з точки зору якості графічного зображення, так і складності геометрії", - сказав він.

Візантійська імперія була східною частиною Римської імперії, історія якої сягає до 330 року нашої ери. Вона проіснувала понад тисячу років і в останні століття була православною. Її знищили османи в XV столітті.

Раніше стало відомо, що у Празі вчені виявили залишки круглих споруд кам'яного віку.

А на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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