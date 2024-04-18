В Пентагоні заявили про жахливу ситуацію на фронті в Україні, закликавши Конгрес ухвалити допомогу

Керівники Пентагону заявили про жахливу ситуацію на полі бою в Україні. Вони вказали, що Україна та Ізраїль відчайдушно потребують військової допомоги, яка затримується, адже Конгрес не ухвалив пакет фінансування для двох країн.

Про це керівники Пентагону заявили членам Палати представників США, повідомляє AP.

"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи, росіяни мають перевагу над Україною. Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал К’ю Браун підкомітету з оборонних асигнувань Палати представників.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін сказав законодавцям, що час має значення.

"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію фронту", – повідомив очільник Пентагону.

Видання інформує, що члени Палати представників скаржилися на тупик, який призупинив допомогу іноземним державам, але деякі з них висловили надію, що законодавство почне рухатися.

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Представниця Бетті МакКоллум звернула увагу на "страшні" коментарі генерала Крістофера Каволі, верховного командувача американськими військами в Європі минулого тижня. Він сказав комітету, що Росія здобуде перевагу над Україною в озброєнні 10 до 1 протягом кількох тижнів, якщо Конгрес не ухвалить фінансування.

"Без допомоги Сполучених Штатів Україна буквально залишиться без боєприпасів, і Росія вбиватиме більше цивільних в Україні", – сказала МакКоллум.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив своїм колегам, що винесе на остаточне голосування законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

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