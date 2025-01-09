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В Пентагоні заявили, що "не знають про будь-які плани" захоплення Гренландії силою

В Пентагоні заявили, що "не знають про будь-які плани" захоплення Гренландії силою

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх / Фото: defensetech.org

Це відбулося на фоні заяви обраного президента Дональда Трампа, що він не виключає варіанту використання сили для захоплення території.

Пентагон заявив, що відомству "не відомо" про плани щодо військового вторгнення в Гренландію.

Про це повідомило видання The Hill.

"Я, звичайно, не збираюся заглиблюватися в гіпотетичні ситуації. Я думаю, що це питання до нової адміністрації", - відповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх на запитання про будь-які плани на випадок непередбачених обставин. 

Вона також підкреслила, що їй "не відомо про будь-які плани" щодо захоплення Гренландії

Раніше Трамп, на пресконференції у Мар-а-Лаго, заявив, що США мають потребу в Гренландії для національної безпеки і не виключив можливість застосування економічного або військового примусу.

Нагадаємо, на тлі заяв Трампа про купівлю Гренландії Данія оновила герб.

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