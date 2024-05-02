В Пентагоні заявили, що США відстежують військову співпрацю РФ з іншими країнами

Вашингтон запроваджує санкції проти тих, хто допомагає РФ.

Сполучені Штати уважно стежать за співпрацею КНДР, РФ та Ірану і готові реагувати на спроби інших держав носити військовий потенціал кремлівського режиму.

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Про це заявила на брифінгу в Міністерстві оборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном. Ці зусилля підживлюють росіян на полі бою в Україні, вони продовжують вести незаконну війну, вбиваючи невинних українських цивільних", - сказала представниця Пентагону.

Вона зазначила, що США відстежують ситуацію та посилюють взаємодію із союзниками в регіоні. Також США продовжують забезпечувати Україну всім необхідним на полі бою і запроваджують санкції проти тих, хто допомагає РФ.

Водночас у Пентагону нема інформації про те, що КНДР надала своїх військових для ведення війни проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп вимагає від Європи "збільшити розмір підтримки України до американського".

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