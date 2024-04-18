В Перу знайшли стародавні наскальні малюнки, які могли створювати під дією галюциногенів

Дослідники проаналізували малюнки представників народу тукано, які вони робили під дією галюциногенів. Їх порівняли зі стародавніми та тими, які робили у 1970 роках.

Про це пише Live Science.

Як зазначається, стародавні наскельні малюнки на півдні Перу могли зробити люди під впливом галюциногенних препаратів. На них могли зображати людей, які танцюють. Вони нанесені на понад дві тисячі валунів у сухій ущелині Торо-Муерто в долині річки Маджес.

Вважається, що їхній вік становить від 1,400 до 2,100 років. Археологи пояснили, що багато з них були висічені народом сігуас, на який вплинула культура Наска з південного Перу. Вони, зокрема, створили і знамениті геогліфи в однойменній пустелі.

Водночас наскальні малюнки схожі і на витвори мистецтва, які були зроблені у 1970 роках народом тукано. Цей народ проживав в тропічних лісах Амазонки в Колумбії, Бразилії та Еквадорі.

Тукано створювали ці малюнки під час видінь, викликаних вживанням галюциногену аяуаски – напою з лози Banisteriopsis caapi. Ця подібність дозволяє припустити, що перуанські наскельні малюнки також були створені під впливом подібних видінь, припустили вчені.

Дослідження також передбачає, що геометричні візерунки з хвилястих ліній і кіл, зображені вздовж фігур, що танцюють, можуть символізувати паралельний світ, космос або потойбічне життя, як це можна побачити в мистецтві тукано, створеному в 1970-х роках.

Нагадаємо, що активна вулканічна гора в холодній Антарктиці щодня викидає в атмосферу золото.

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