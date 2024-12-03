В Південній Кореї скасували воєнний стан, проте "справу не закінчено" — ЗМІ

Воєнний стан у країні тривав близько шести годин.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на засіданні Кабінету міністрів країни ухвалив план скасування воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap.

Більшість протестувальників уже розійшлися з-під стін парламенту. Проте очільник опозиційної партії Чо Кук заявив, що процес триває і справу "не закінчено". Він також пообіцяв оголосити президентові імпічмент.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності, а також пообіцяв ліквідувати "антидержавні сили". У відповідь на це в Сеулі розгорілися сутички між військовими та протестувальниками.

Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан.

В Україні вже пояснили, що запровадження воєнного стану в Південній Кореї пов’язане винятково з їхніми внутрішніми політичними подіями, а не з загрозою з боку КНДР.

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