Путін веде свою країну до краху: політолог пояснив, що насправді Росії дала війна

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Попри те, що російська армія продовжує наступ, військова машина Кремля не змогла досягти значного прориву за роки повномасштабної агресії. Політика Володимира Путіна веде Росію до катастрофи, роблячи її слабшою та залежнішою від зовнішніх гравців.

Таку думку висловив політолог зі Швейцарії та фахівець із міжнародної безпеки Андрес Реш у своїй колонці для видання Neue Zürcher Zeitung.

Андрес Реш стверджує, що наразі російський диктатор може похвалитися лише тим, що змусив Європу знову відчувати страх і вкладати величезні кошти у переозброєння. Проте, як зазначає автор, агресія не принесла Москві ні престижу, ні реального впливу на світовій арені.

Реклама

«Росія не здобула престиж або глобальний вплив завдяки своїй агресії. Зовсім навпаки: імперія Путіна сьогодні слабша, ніж чотири роки тому. Він йде згубним шляхом, який виснажує його країну і робить її залежною від Китаю», — зауважив політолог.

На думку експерта, безпорадність РФ стає дедалі очевиднішою в різних куточках світу. Москва втратила позиції в Латинській Америці, не зумівши підтримати режим Ніколаса Мадуро, і пасивно спостерігала за масштабними протестами в Ірані. Хоча раніше активно рятувала Башара Асада в Сирії. На Південному Кавказі Росія більше не здатна бути захисником Вірменії. А в Центральній Азії її місце впевнено займає Китай, який уже став головним торговельним партнером Казахстану.

Особливий акцент автор робить на внутрішньому руйнуванні Росії. За його словами, успіхи воєнної економіки є ілюзорними, адже вони досягли своєї межі. Зараз майже 40% державного бюджету РФ спрямовуються на силовий апарат, що є вкрай неефективним для довгострокового розвитку. Водночас ахіллесовою п’ятою Кремля залишається нафтогазовий сектор, де через санкції та падіння цін доходи скоротилися майже вдвічі лише за рік.

Також додав, що ситуацію погіршує глибока демографічна криза та колосальні втрати на фронті, які разом із пораненими вже можуть сягати мільйона осіб.

Реклама

«Одержимість Путіна Україною призвела до того, що Росії довелося знехтувати іншими сферами інтересів. Але Путін зазнав в Україні своєї найбільшої стратегічної поразки. Його мета — стерти Україну з лиця землі як незалежну державу — сьогодні здається ще більш нереалістичною, ніж чотири роки тому», — підкреслив експерт.

Єдиним успіхом Путіна експерт називає розкол Заходу, але пов’язує це не з талантами Кремля, а з політикою Дональда Трампа. Автор резюмує, що риторика Трампа про «безнадійність боротьби» та припинення допомоги лише підкріплює надії Путіна на вихід із «воєнного болота». Таким чином, дії колишнього президента США створюють враження, що Росія є значно могутнішою, ніж вона є насправді.

Нагадаємо, на тлі фактичної зупинки економічного зростання та зростаючого дефіциту бюджету російський диктатор Володимир Путін вимагає від уряду суттєво збільшити податкові надходження вже у 2026 році.

На думку британського полковника, мирний план Трампа виявився гіршим для Росії, ніж для України, а ядерний шантаж Кремля перестав лякати Захід.