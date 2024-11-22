У Польщі очікують, що Трамп може переломити ситуацію на користь України

У Польщі сподіваються, що Трамп може переломити ситуацію на користь України.

У Польщі сподіваються, що обрання Дональда Трампа президентом США принесе позитивні зміни для України.

Про це повідомив заступник директора Центру діалогу імені Мєрошевського Лукаш Адамський в коментарі РБК-Україна.

"На відміну від Західної Європи, в Польщі немає переляку від приходу Трампа до влади. Є радше певна надія на те, що він може якось переломити ситуацію на користь України", - підкреслив Адамський.

Він зазначив, що справжнім викликом могла б стати спроба Трампа ініціювати нову "ялтинську конференцію" за рахунок України. Варто нагадати, що перша Ялтинська конференція, проведена в лютому 1945 року після завершення Другої світової війни, була зустріччю лідерів СРСР, США та Великобританії, де обговорювали розподіл сфер впливу в Європі.

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"Мені здається, що ми від цього сценарію далекі, на щастя. Але якби таке було, тоді це виклик для Польщі — як реагувати. Бо будь-які домовленості в "ялтинському" стилі загрожують не тільки Україні, а й Польщі, адже це означає, що думка малих і середніх держав не враховується, а світ повертається до концерту великих держав", - додав Адамський.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідає США для переговорів з командою Дональда Трампа.

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