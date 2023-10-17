В Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах: результати

У парламенті вперше не буде представника німецької меншини.
У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися у неділю, 15 жовтня. Керівна партія “Право і справедливість” виграла з 35,38%.
Остаточні результати голосування оприлюднила польська виборча комісія.
- Так, керівна партія “Право і справедливість” набрала 35,38% голосів.
- На другому місці опинилась опозиційна “Громадянська платформа” з 30,70%.
- Третє місце посіла політсила “Третій шлях” (14,40%).
- Четверте — “Лівиця” (8,61%).
- На п'ятому — “Конфедерація” (7,16%).
Явка на парламентських виборах склала 74,38%.
Після перерахунку голосів у мандати:
- “Право і справедливість” матиме найбільшу кількість депутатів Сейму — 194 нардепи за списками нині правлячої партії.
- Другим за силою формуванням у парламенті буде “Громадянська платформа”. Альянс на чолі з Дональдом Туском матиме 157 депутатів.
- “Третій шлях” представить до Сейму 65 депутатів.
- Ліві матимуть 26 місць.
- “Конфедерація” представить до Сейму 18 депутатів.
“Громадянська платформа”, “Третій шлях” і “Лівиця” матимуть загалом 248 депутатів. Це означає, що вони зможуть сформувати уряд.
У парламенті вперше не буде представника німецької меншини.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що результат парламентських виборів в Польщі, які відбулися 15 жовтня не вплинуть на стратегічні стосунки Києва та Варшави.
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