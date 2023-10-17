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В Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах: результати

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Марина АзізоваМарина Азізова
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В Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах: результати

Парламентські вибори в Польщі / Фото: Getty Images

У парламенті вперше не буде представника німецької меншини.

У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися у неділю, 15 жовтня. Керівна партія “Право і справедливість” виграла з 35,38%.

Остаточні результати голосування оприлюднила польська виборча комісія.

  • Так, керівна партія “Право і справедливість” набрала 35,38% голосів.
  • На другому місці опинилась опозиційна “Громадянська платформа” з 30,70%.
  • Третє місце посіла політсила “Третій шлях” (14,40%).
  • Четверте — “Лівиця” (8,61%).
  • На п'ятому — “Конфедерація” (7,16%).
Інфографіка / Телеграм “Суспільне Новини” / ©
Інфографіка / Телеграм “Суспільне Новини”

Явка на парламентських виборах склала 74,38%.

Після перерахунку голосів у мандати:

  • “Право і справедливість” матиме найбільшу кількість депутатів Сейму — 194 нардепи за списками нині правлячої партії.
  • Другим за силою формуванням у парламенті буде “Громадянська платформа”. Альянс на чолі з Дональдом Туском матиме 157 депутатів.
  • “Третій шлях” представить до Сейму 65 депутатів.
  • Ліві матимуть 26 місць.
  • “Конфедерація” представить до Сейму 18 депутатів.

“Громадянська платформа”, “Третій шлях” і “Лівиця” матимуть загалом 248 депутатів. Це означає, що вони зможуть сформувати уряд.

У парламенті вперше не буде представника німецької меншини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що результат парламентських виборів в Польщі, які відбулися 15 жовтня не вплинуть на стратегічні стосунки Києва та Варшави.

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Дата публікації
Перегляди
929
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