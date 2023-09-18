В Польщі п'яний українець збив на авто свою 1-річну дитину

На момент події у батька дитини виявили понад два проміле алкоголю.
У Польщі нетверезий українець наїхав на свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду машини.
Про це передає Gazeta.pl.
Інцидент стався у польському місті Ґнєзно в неділю, 17 вересня.
"За попередніми даними, нетверезий громадянин України, який не має водійських прав, під час спроби перепаркувати автомобіль збив свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду його автомобіля", – розповіли в поліції.
Чоловіка затримано, у нього також взято кров на дослідження. Перевірка показала, що на момент події у батька дитини було понад два проміле алкоголю.
Дитину санітарною авіацією доправили до лікарні в Познані. Пізніше стало відомо, що дівчинка перебуває у важкому стані та отримала серйозні травми.
Раніше повідомлялося, що у Польщі в ДТП загинули 3 українців, зокрема 16-річний юнак. Ще двох постраждалих українців госпіталізували.
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