В Польщі шахраї вигадали нову схему обману завдяки популярному сервісу з оренди житла: подробиці

Портал закликає з особливою уважністю ставитися до повідомлень, які надходять від незнайомців.

В Польщі шахраї вигадали новий спосіб обману громадян. Вони використовують викрадені акаунти на сайті Booking.com та розсилають повідомлення з проханням до клієнтів підтвердити бронювання житла.

Про це пише видання The Warsaw.

Як зазначається, шахраї вигадали нову схему обману громадян за допомогою вкрадених акаунтів на Booking.com. Злочинці просять клієнтів підтвердити бронювання житла за допомогою оплати. Водночас якщо людина відмовляється проводити транзакцію, шахраї погрожують скасуванням резервації.

“Злочинці використовують раніше вкрадені облікові записи об'єктів нерухомості, розміщених на Booking.com. З цих облікових записів вони розсилають повідомлення людям, які забронювали там житло. У повідомленнях вони вимагають за допомогою оплати підтвердити бронювання, погрожуючи інакше його скасувати”, — пише NASK.

Крім того, за допомогою посиланням на сайт-дзеркало, який видає себе за популярний портал оренди житла, шахраї збирають особисті дані, інформацію про кредит або просять зробити банківський переказ.

Зі свого боку портал закликає з особливою уважністю ставитися до повідомлень, які надходять від незнайомців, але від імені популярної платформи. Не варто також переходити за посиланнями, які шахраї надсилають.

Нагадаємо, що Варшава розглядає можливість збиття російських ракет, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі.

Польща скасувала допомогу українським біженцям

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