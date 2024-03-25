В Польщі створять нову авіабазу на кордоні з Україною: що про це відомо

В Польщі планують створити нову авіабазу, яка буде розташована неподалік кордону з Україною. Перебувати там на постійній основі будуть вертольоти.

Про це повідомили в Міноборони Польщі.

Як зазначається, в аеропорту Любліна віце-прем’єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри розпочати співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.

"Ми щойно підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою тут Збройними силами Республіки Польща - розміщення постійної вертольотної авіаційної бази Сухопутних військ тут у Свіднику, в Люблінському аеропорту, яка обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі", - наголосив він.

За його словами, база буде розташована на площі 100 гектарів, яка з'явиться в рамках угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Польщі зросла кількість людей, які підтримують відправлення своїх військ до України.

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