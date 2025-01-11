В Польщі викрили російську групу, яка намагалася вплинути на президентські вибори

В країні заявили, що Польща є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі.

Польща ідентифікувала російську групу, яка планувала вплинути на президентські вибори в країні через дезінформацію та створення нестабільності.

Про це повідомило видання Reuters.

У травні 2025 року Польща проведе президентські вибори, і влада побоюється, що російські спецслужби можуть втрутитися, зокрема через помсту за підтримку України. Польща, як ключовий постачальник допомоги Україні, стала мішенню для російських та білоруських шпигунів. Москва та Мінськ заперечують будь-яку причетність до диверсій.

"Останніми днями було ідентифіковано російську групу, ще одну, яку інспірувала та підготувала російська військова розвідка ГРУ, метою якої є вплинути на вибори в Польщі", - заявив віце-прем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський.

Зі слів представника польської влади, одна з груп нібито займалася поширенням дезінформації та вербуванням осіб для підриву політичної стабільності в Польщі. Однак він не уточнив інших деталей щодо цієї діяльності.

"У нас є дуже ефективні служби... які займаються захистом Республіки Польща. Вони мають знання, і ми ідентифікуємо це як дії, спрямовані на вплив на вибори в Польщі Росія веде кібервійну проти Польщі. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі, і вибори мають стати перевіркою того, чи виживе польська демократія", - зазначив Гавковський.

Нагадаємо, опозиціонери в Польщі назвали заяву МЗС України з критикою кандидата у президенти Кароля Навроцького "втручанням у вибори".

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