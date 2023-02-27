В Польщі  жінка викрала з магазину туалетного паперу на майже п'ять тисяч гривень: що їй загрожує

В Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу. За це їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

В Польщі жінка викрала з магазину 43 пакунки туалетного паперу на сумму в понад 600 злотих (майже п’ять тисяч гривень).

Про це пише видання In Poland.

Як стало відомо, охоронці магазину в місті Пйотркув Куявський затримали 27-річну жінку, яка винесла з площі поряд зі складом 43 пакунки туалетного паперу. Момент крадіжки зафільмували камери відеоспостереження.

Вже згодом жінку передали працівникам поліції. Загалом громадянка винесла товар, на сумму в майже п’ять тисяч гривень. За це їй загрожує від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Польща планує передати Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy за кілька тижнів.

Читайте також: