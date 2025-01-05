В Польщі знайшли метеорологічну кулю: подробиці

В Польщі 5 січня виявили невідому повітряну кулю, ймовірно, з Росії. Предмет знайшли в лісі поблизу міста Простки у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Про це пише RMF FM.

Працівники лісництва повідомили про знахідку поліції. Виявлену в Польщі повітряну кулю початкова перевірка ідентифікувала як метеорологічний прилад, який використовується для вимірювання температури. На кулі були написи кирилицею, що вказує на можливе походження предмета з Росії, зокрема з Калінінградської області.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок, оскільки минулого року в цьому ж регіоні вже були знайдені кілька схожих об'єктів. Тоді в місті Ожехово неподалік від кордону з Калінінградською областю РФ було знайдено метеорологічну кулю з написами російською мовою.

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