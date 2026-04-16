В Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: подробиці

Аварія автобуса в Польщі. / © rmf24.pl

Увечері 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Аварія сталася на автодорозі, що веде до Жешува, у місті Буди Ланьцуцькі Ланьцуцького повіту.

Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на речник поліції Ланьцута, комісара Войцеха Груца.

За попередніми даними, водій фургона Mercedes з’їхав з дороги та влетів в огорожу. Транспортний засіб перекинувся. Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі аварії.

У салоні автобуса перебували громадяни України — п’ять дорослих та 9-річна дитина. Водія та одного з пасажирів доставили до лікарні.

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. / © rmf24.pl

