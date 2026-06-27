В Польщі переписали правила запису до лікарів: що потрібно знати українцям

Лікарня / © Pixabay

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У Польщі з 1 липня 2026 року суттєво змінюються правила запису на прийом до лікарів. Нововведення торкнуться мільйонів пацієнтів, серед яких і сотні тисяч громадян України, які користуються польською системою охорони здоров’я.

Про це пише In Poland.

Міністерство охорони здоров’я Польщі змінює порядок розрахунку часу очікування на медичні послуги. Якщо раніше офіційно оприлюднені строки не завжди відповідали реальній ситуації, то тепер їх визначатимуть за єдиною методикою.

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Окремо у системі відображатимуться строки очікування для термінових та планових випадків. Це дозволить пацієнтам краще оцінювати ситуацію та планувати візити до медичних закладів.

Відтепер час очікування визначатиметься за єдиною методикою, а інформація про термінові та планові випадки відображатиметься окремо.

Із 1 липня централізована система електронної реєстрації охопить ще більше медичних консультацій та профілактичних програм.

Через неї можна буде записатися на мамографію, обстеження для профілактики раку шийки матки, а також на консультації у кардіологічних клініках. Очікується, що це скоротить бюрократичні процедури та зробить запис на обстеження швидшим.

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Наступний етап реформи стартує вже 1 серпня 2026 року.

До електронної системи поступово додаватимуть можливість запису до нових лікарів-спеціалістів. Зокрема, йдеться про ендокринологів, нефрологів, пульмонологів, інфекціоністів, ангіологів, судинних хірургів та інших фахівців.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що найближчим часом система отримає ще одну нову функцію. Фахівці планують запустити голосового асистента, який допомагатиме пацієнтам під час запису на медичні послуги.

Правила для українців в Польщі — останні новини

Нагадаємо, від 1 липня у Польщі зростуть ціни на бензин і дизельне пальне через завершення дії урядової програми CPN. Після повернення стандартної ставки ПДВ 23% літр бензину в середньому коштуватиме близько 6,50 злотих, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих. Програму запровадили на тлі здорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході.

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Також, деякі міста-партнери у Польщі відмовляють Івано-Франківську в оздоровленні українських дітей. Міський голова Руслан Марцінків пов’язує це з посиленням антиукраїнських настроїв у деяких польських громадах. Водночас Івано-Франківськ розширює партнерство з Угорщиною та країнами Балтії. Цього року діти вже відпочивали у Хорватії, Польщі, Литві та Угорщині.

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