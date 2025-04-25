В Польщі заявили, що Росія має віддати Владивосток Китаю: в чому причина

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія фактично здала Владивосток Китаю / © Associated Press

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Російська Федерація має повернути Владивосток Китаю, оскільки вплив Пекіна на Далекий Схід країни досяг небачених масштабів.

Про це в інтерв’ю Gazeta Wyborcza заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, на тлі війни проти України Далекий Схід Росії залишився фактично без військової присутності, що відкрило шлях для економічної та військової експансії Китаю.

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«Це моя добра порада Росії. Якби я був російським націоналістом, я б серйозно хвилювався, що Путін віддав країну під китайський вплив, чого не допускав жоден попередній лідер РФ», — наголосив Сікорський.

Він також нагадав, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Китай ніколи не мав доступу до нього. Та вперше за історію у 2024 році Путін дозволив Китаю використовувати порт, чим фактично віддав регіон на відкуп Пекіну.

«Це не партнерство, а васалізація. Китай надає Росії протокольну ввічливість, але захоплює її ринок і посилює залежність», — додав польський дипломат.

Він процитував слова Збігнєва Бжезінського, згідно з якими Росія має лише два стратегічні шляхи: союз з Заходом або залежність від Китаю.

«Путін свій вибір зробив — це добре для нього, але погано для Росії», — резюмував Сікорський.

Нагадаємо, Радослав Сікорський також прокоментував оголошений у Росії масовий призов строковиків та зазначив, що це може означати, що у Кремлі готуються до нової війни.