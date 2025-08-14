В Польщі затримали підлітка-диверсанта з України, який діяв на замовлення РФ

Затримання / © pixabay.com

Реклама

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало 17-річного громадянина України, якого могли завербувати російські спецслужби для скоєння диверсій.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ і координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, канцелярія прем’єр-міністра країни та TVN 24.

За словами чальника МЗС, затриманий хлопець за наказом іноземної розвідки «плюндрував пам’ятники жертвам УПА та громадські будівлі антипольськими написами». Семоняк сказав, що метою таких дій було «розпалювання напруженості між поляками й українцями».

Реклама

«Цього молодого українця завербували іноземні спецслужби. Кращого подарунка для росіян не знайти», — висловився про затримання хлопця прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зауважив, що це не перший випадок, коли Росія вербує українців та білорусів для провокацій у Польщі.

«Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами розпалити конфлікти й антипольські настрої в Україні та антиукраїнські — в Польщі», — наголосив Туск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у польському селі Домоставі Підкарпатського воєводства невідомий намалював на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії червоно-чорний прапор та зробив провокаційний напис «Слава УПА».

Реклама

До слова, напередодні Туск заявив, що Росія намагається розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення «вирішального моменту» у війні.