В порту німецького Гамбурга судно зіткнулося з баржею: що відомо про постраждалих (відео)

Одного потерпілого доправили до медичного закладу. Він у важкому стані.

Сьогодні, близько 6:45 ранку, у німецькому Гамбурзі судно зіткнулося з баржею. На борту було приблизно 25 людей, з них 11 постраждало.

Про це повідомляє NDR.

Кадри аварії з паромом в порту німецького Гамбурга

"Після аварії пором попрямував до причалу у доці. Там пожежники піднялися на борт та доставили на берег близько 25 постраждалих – пасажирів та членів екіпажу. Парамедики та лікарі швидкої допомоги надали пораненим допомогу та доставили їх до найближчих лікарень. Загалом прибув великий контингент із понад 55 екстрених служб. Також використовувалася важка техніка.

Внаслідок зіткнення пором HADAG отримав серйозні пошкодження. Крім того, було розбито кілька вікон. Витоків суднового дизеля та інших небезпечних речовин не зафіксовано. Водна поліція та спеціальна група з розслідування аварії корабля зараз з'ясовують, як саме сталася аварія.

Раніше на гірськолижному курорті Астун у Піренеях на крісельному підйомнику сталася аварія. Внаслідок інциденту травмовано близько 30 осіб, з яких стан 17 оцінюється як тяжкий або дуже тяжкий.

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