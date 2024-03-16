В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали "трофеї" – відео

Там зауважили, що заяви Міноборони РФ про знищення РДК у повному складі – брехня.

Обмежена військова операція "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській та Курській областях триває. Як підтвердження, добровольці показали нову партію полонених із числа Збройних сил РФ.

Про це РДК повідомив у Telegram-каналі.

Очільник РДК Денис Нікітін (Капустін) також звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова і запропонував йому зустріч, щоб передати полонених російських солдат.

В Росії йдуть жорсткі бої, армія РФ бомбить Курську область, сподіваючись знищити добровольців.

Нагадаємо, у Бєлгороді вранці 16 березня пролунали вибухи, у місті спалахнуло декілька пожеж (фото, відео).

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