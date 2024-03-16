Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали "трофеї" – відео

В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали "трофеї" – відео

Бійці "РДК" продовжують операцію у Бєлгородській та Курській областях / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Там зауважили, що заяви Міноборони РФ про знищення РДК у повному складі – брехня.

Обмежена військова операція "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській та Курській областях триває. Як підтвердження, добровольці показали нову партію полонених із числа Збройних сил РФ.      

Про це РДК повідомив у Telegram-каналі.

Очільник РДК Денис Нікітін (Капустін) також звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова і запропонував йому зустріч, щоб передати полонених російських солдат.

В Росії йдуть жорсткі бої, армія РФ бомбить Курську область, сподіваючись знищити добровольців.

Нагадаємо, у Бєлгороді вранці 16 березня пролунали вибухи, у місті спалахнуло декілька пожеж (фото, відео).

Читайте також провідні новини дня:

В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали полонених

В РДК розповіли про бойові дії на території РФ і показали полонених

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація