В результаті стрілянини в університеті штату Флорида загинуло двоє людей: Трамп відреагував

Стрілянина сталася в університеті штату Флорида / © Associated Press

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В результаті стрілянини в університеті штату Флорида в місті Таллахассі двоє людей загинуло і ще пʼятеро отримали поранення.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що озброєний чоловік почав стрілянину в головному кампусі університету, наразі підозрюваний затриманий і перебуває під вартою.

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Крім того, видання повідомляє, що 6 пацієнтів перебувають у задовільному стані після стрілянини в університеті. Всього поранення отримали 5 людей, повідомили в поліції, але в лікарні опинився 6 осіб. Наразі невідомо, чи є 6 особа підозрюваним.

На стріляну відреагував президент Дональд Трамп, назвавши її "ганьбою". При цьому він зауважив, що це не вплине на зміну законодавства про зброю. "Стріляє не зброя, це роблять люди", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому.

Ми раніше інформували, що в США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, в результаті якої загинув один військовий.