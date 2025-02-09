В результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинула 41 людина: подробиці трагедії

Страшна ДТП на півдні Мексики забрала життя 41 людини після зіткнення автобуса з вантажівкою.

Про це із посиланням на заяву уряду штату Табаско передає Reuters.

Місцеві влади повідомили, що автобус, в якому перебувало 48 осіб, зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 38 пасажирів та двоє водіїв, додавши, що водій вантажівки також загинув.

Внаслідок ДТП автобус, що зіткнувся з вантажівкою, повністю згорів. Залишки автобуса — лише металевий каркас. Підтверджено наявність 18 загиблих, але зникли значно більше людей. Оператор автобуса висловив співчуття та співпрацює з владою для розслідування причин аварії, зокрема перевіряється, чи дотримувався водій обмеження швидкості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Черкащині п'яний водій збив велосипедиста і возив у багажнику, поки той не помер.

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