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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
199
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2 хв

«Нас кинули»: аеропорти РФ охопив колапс, рейси масово затримують, пасажири в істериці (фото, відео)

Росію накрив авіахаос — затримаються сотні рейсів і пасажири ночують просто в аеропортах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Аеропорт Москви.

Аеропорт Москви. / © Associated Press

В аеропортах Росії розпочалися колапси — паливна криза вже дісталася до авіації. Великі летовища один за одним запроваджують обмеження на заправку літаків, а тому чимало рейсі затримують як на приліт, так і на виліт. Зокрема, критична ситуація склалася в Сочі.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Колапс в Сочі

Хаос вже кілька днів триває в аеропорту Сочі, де люди чекають на виліт уже кілька діб. Станом на ранок 17 червня затримуються понад 100 рейсів, а деякі взагалі скасували, повідомляє ресурс «Осторожно, новости».

Пасажири рейсу 6641, які мали вилетіти з Сочі до Новосибірська 15 червня ще кажуть, що їхній літак переносили чотири рази. Після першої тривалої затримки 16 червня пасажирів на кілька годин розмістили, а потім повернули до аеропорту. Коли рейс вкотре не вилетів, людей залишили на летовищі, а нове розміщення у готелі їм не надали.

«О 4-й годині ранку нас зібрали 30 осіб і повезли до готелю, трансферу від аеропорту не вистачає, на вулиці зустріли сім’ї з дітьми, їх виявили повернули з готелю (відмовилися розміщувати)», — розповіли пасажири.

За дві доби їм видали кілька ваучерів на харчування. Втім, у закладах, де їх приймали, закінчилась їжа.

У пресслужбі авіакомпанії заявили, що триває дозаправка, а тому борт нібито вилетить згодом.

/ © Осторожно, новости Telegram-канал

© Осторожно, новости Telegram-канал

/ © Осторожно, новости Telegram-канал

© Осторожно, новости Telegram-канал

Екстрені посадки рейсів

Тим часом пасажири панікують через екстрені посадки літаків. Так одному із суден не вистачило палива, щоб долетіти до Москви. Одну з пасажирок дуже розсердила ситуація, коли їх «кинули в аеропорту» Сочі, а не доставили до столиці.

У відео, що з’явилося у Мережі, вона скаржиться на те, що сотні людей тримають у «нелюдських умовах» у «крихітному залі очікування», де «сісти нема де». Не сподобалось їй і те, що їм «не дають воду, не дають їжу». За словами жінки, авіакомпанія жодної інформації не повідомляє, а «коли це все закінчиться» вона не знає.

Нагадаємо, в аеропортах Росії через дефіцит палива обмежили заправку літаків. Ліміти вже діють в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Так, наприклад, аеропорт Махачкали встановив обмеження: 8 тонн пального для рейсів до Дубая, 3,5 тонни — до Мінська та 4 тонни — до Ташкента.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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