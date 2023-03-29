В РФ батька дівчинки з малюнком проти війни засудили на два роки, але він втік: що буде з дитиною

Де знаходиться Москальов, невідомо. Його дочка залишається у притулку.

У Тульській області РФ Олексія Москальова – батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок – засудили до двох років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Про це повідомляє "Медіазона".

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Його звинуватили в "повторній дискримінації армії РФ" за пости та коментарі у соцмережах.

Під час винесення вироку Москальова не було у залі суду. Згодом у суді повідомили, що він втік з-під домашнього арешту напередодні винесення йому вироку. Де перебуває Москальов, невідомо.

Його дочка, школярка Маша Москальова, залишається у притулку. Адвокат на запитання про те, чи хтось із родичів готовий взяти опіку над дівчинкою, відповів: "Небайдужі люди з ними працюють, щоб пробудити в них родинні почуття".

Нагадаємо, що 1 березня в Тульській області ФСБ заарештувала 54-річного Олексія Москальова, проти якого порушили кримінальну справу через його антивоєнні публікації в соцмережах. Зокрема, він написав в "Однокласниках": "Армія Росії. Ґвалтівники поруч із нами". Суд оштрафував Москальова на 32 тисячі рублів (близько 15 тисяч гривень).

Увагу силовиків також привернув інцидент із його 12-річною дочкою, яка принесла на урок образотворчого мистецтва малюнок із написом "Ні війні" та український — з написом "Слава Україні". Це було ще у квітні 2022 року.

1 березня цього року на нього порушили кримінальну справу про повторну "дискредитацію" армії РФ. Батьку, який виховує дитину одну, висунули звинувачення, а дівчинку відправили до дитячого будинку.

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