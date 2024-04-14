В РФ цинічно відреагували на заклик Ізраїлю засудити атаку Ірану

У МЗС РФ закликали Ізраїль та Іран "до стриманості", не засудивши обстріл Тегерану.

Посол Ізраїлю в Росії Сімон Гальперін закликав РФ засудити атаку Ірану. Однак у МЗС РФ на це відреагували цинічною відповіддю.

Заяву речниці МЗС Марію Захарову публікують російські ЗМІ.

Також читайте Чому Іран атакував ракетами та дронами Ізраїль: відповів політолог

Зазначається, що Захарова у відповідь на заклик посла Ізраїлю в Росії Сімони Гальперін засудити атаку Ірану заявила, що "не пам'ятає засудження ізраїльською стороною ударів Києва територією РФ".

Ранішу у зовнішньодипломатичному відомстві країни-терористки закликала Ізраїль та Іран "до стриманості", не засудивши обстріл Тегерану. Також там додали, що ця "проблема", на їхнє переконння, повинна вирішуватися "країнами політико-дипломатичними засобами".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.