У МЗС РФ закликали Ізраїль та Іран "до стриманості", не засудивши обстріл Тегерану.
Посол Ізраїлю в Росії Сімон Гальперін закликав РФ засудити атаку Ірану. Однак у МЗС РФ на це відреагували цинічною відповіддю.
Заяву речниці МЗС Марію Захарову публікують російські ЗМІ.
Зазначається, що Захарова у відповідь на заклик посла Ізраїлю в Росії Сімони Гальперін засудити атаку Ірану заявила, що "не пам'ятає засудження ізраїльською стороною ударів Києва територією РФ".
Ранішу у зовнішньодипломатичному відомстві країни-терористки закликала Ізраїль та Іран "до стриманості", не засудивши обстріл Тегерану. Також там додали, що ця "проблема", на їхнє переконння, повинна вирішуватися "країнами політико-дипломатичними засобами".
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