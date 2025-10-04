ТСН у соціальних мережах

В Росії горить один із найбільших НПЗ: Сили спецоперацій вдарили по заводу разом із повстанцями

Уражений нафтопереробний завод вважається одним із найкритичніших підприємств для військової економіки РФ.

В Ленінградський області горить НПЗ

ССО разом з російськими повстанцями вдарили по НПЗ в Ленінградській області / © ТСН

У ніч проти суботи, 4 жовтня, Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України провели успішну спільну операцію з російським повстанським рухом «Черная искра». Ціллю атаки став критично важливий нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області Російської Федерації.

Про це повідомило командування ССО ЗСУ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Уражено критичні установки

В результаті спеціальних дій були уражені ключові технологічні установки на підприємстві. Зокрема, йдеться про:

  1. ЛАБ-ЛАБС — установка для виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів.

  2. ЕЛОУ-АВТ-6 — установка для видалення води, солі та первинної обробки нафти.

«Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками руху „Черная искра“», — зазначило командування.

Стратегічна ціль палає втретє

НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» є одним із найбільших і найкритичніших підприємств у структурі військової економіки ворога. Його потужність сягає 20,1 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, необхідних для потреб армії, зокрема бензин, дизельне та авіаційне пальне.

В ССО наголосили, що ця атака стала вже третім успішним ураженням критичного для ворога підприємства від початку 2025 року. Факт ураження та подальшого займання НПЗ підтверджують як місцева влада регіону, так і очевидці серед місцевих жителів.

«Сили спеціальних операцій України продовжують множити осередки тріщин, що ведуть до суцільного розлому ворога,» — додали в Командуванні ССО, підкресливши стратегічну важливість ударів по військово-економічному потенціалу РФ.

Нагадаємо, цієї ж ночі ЗСУ атакували інші важливі цілі росіян: ракетний корабель і командний пункт. Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер».

